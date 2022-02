Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato della Juve alla luce della prestazione contro il Verona. Ecco il suo commento: "La Juve continuerà ad avere difficoltà nelle uscite della palla tecnica, nella qualità e personalità. Non ci sono Iniesta e Xavi, c'è solo Arthur davanti alla difesa e non può rischiare l'1-2 con l'intermedio. In uscita sarà difficile anche con Zakaria. In questo momento deve trovare certezze, con questi giocatori Allegri ha forza, tecnica e ripartenza, può andare a imbeccare un centravanti bravissimo. Se giochi per ribaltare, hai Morata che è un cavallo e i due intermedi che non hanno tecnica raffinata ma corrono in verticale con la loro fisicità, determinazione e concretezza. In tante partite non ha preso gol, ha costruito la sua rincorsa e ha scavalcato un'avversaria per il quarto posto. Questo è importante, ma basterà per quel salto in più con quelle squadre che nei 18 metri tagliano e arrivano in porta?". E ancora su Zakaria: "Si è inserito 2-3 volte con i tempi giusti, come faceva Khedira che entrava con qualità: è arrivato in corsa e ha fatto gol".