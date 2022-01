Intervenuto negli studi di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha detto la sua anche su Paulo Dybala e sul suo rinnovo con la Juve, che pare più che mai in bilico. Ecco il suo commento: "Dybala chiede troppo forse, ma la base stipendi nella Juve è altissima. Arrivabene ha detto delle cose precise. Per cinque anni, e oltretutto spesso infortunato, è un bel rischio. La qualità non è in discussione, ma se Arrivabene parla in questo modo vuol dire che ci sta pensando molto bene".