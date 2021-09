La Juventus ha messo a segno una particolare coincidenza di risultati e di avversarie in questa settimana di campionato. Le prime due vittorie stagioni in Serie A dei bianconeri sono arrivati infatti,Questo stesso punteggio in favore della Juve è maturato infatti al Picco contro lo Spezia e all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. Un dato che però fa sorridere fino a un certo punto, dato che palesa ancora alcune insicurezze e alcuni problemi di solidità.