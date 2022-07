Le prime uscite dei nuovi arrivati in casa Juve sembrano aver portato i frutti sperati da tutti i tifosi che, ora sognano in grande. Le prove di Angel Di Maria, di Pogba e di Bremer infatti, hanno evidenziato l'enorme salto di qualità che al società ha apportato a questa squadra nelle prime settimane del mercato. Ci si interroga però su quelli che saranno i prossimi colpi, dato che seppur fortissima, mancano ancora diversi elementi per completare in ogni reparto l'intero organico. Uno di quelli che necessita di maggiori movimenti è sicuramente, con i soload occupare due delle 3 slot previste da Max Allegri e con il primo che non sembra ancora essere certo della sua permanenza.- Ed è da qui che Madama dovrà ripartire, ma con un nome ben stampato a mente e dichiarato come. Il riferimento va ad Alvaroche, farebbe carte false pur di ritornare a Torino, nonostante il muro alzato dall'Atletico Madrid. I Colchoneros infatti non sarebbero intenzionati a scendere dalla cifra dei 35 milioni di euro pattuiti inizialmente. Questo però non spaventa la Vecchia Signora che, stando a quanto riportato da Sky starebbe studiando lada presentare entro la prossima settimana al club spagnolo, solo allora potremo conoscere meglio quello che sarà il futuro de El Canterano.