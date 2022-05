Come racconta Calciomercato.com, il piano della Juve prevede Gatti aggregato alla squadra che si ritroverà per il ritiro la prossima estate. Lì Allegri avrà occasione di vedere e studiare da vicino il centrale piemontese, che con il sempre più vicino addio di Chiellini potrebbe poi anche rimanere subito in rosa. L'ultima parola spetterà all'allenatore, pronto ad accogliere una nuova Roccia per la sua difesa.