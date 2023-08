Le porte della Nazionale francese per lui sono sempre aperte, non spalancate ma aperte, tanto che è stato inserito nella lista dei preconvocati per le partite di qualificazione all'Europeo contro Irlanda (7 settembre) e Germania (14). E da lì dovrà ripartire per prendersi davvero la Nazionale, di nuovo: "Pogba è ancora un giocatore della Nazionale francese? Sì, potenzialmente sì. - dice Deschamps a L'Equipe - Viene da un anno talmente complicato, tra infortuni e problemi extra-sportivi, che deve ritrovare la bussola. Parlo con lui, ovviamente, ma la sua ripresa ha un tempo di recupero indefinibile: deve fare allenamenti, poi uscite, poi partite e il suo corpo deve resistere. Voglio Paul in squadra solo se è davvero Paul. Ma penso che possa tornare ha la mente e le capacità per farcela".