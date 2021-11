La Juve guarda in casa Borussia Monchengladbach. Federico, in vista del mercato gennaio, sonda tanti nomi e pensa a come rinforzare la sua squadra: il primo è noto, il 24enne svizzero Denis, l’altro è il suo compagno di reparto, il 20enne francese Kouadio. Entrambi mediani, anche se con caratteristiche diverse, piacciono e sono diventate idee concrete per rinforzare la Juve. Lo riporta Tuttosport.