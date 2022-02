1









Dal sito ufficiale della Juventus:



"Il “day after” del Derby è inevitabilmente un giorno di lavoro per la Juve, che ha alle porte la trasferta in Spagna contro il Villareal.



Giorno di scarico per chi è sceso in campo ieri, mentre il resto del gruppo si è allenato sul terreno di gioco della Continassa, focalizzandosi su esercitazioni tecniche per il possesso della palla e per lo sviluppo della manovra laterale con attenzione ai cross, per concludere con partitina finale.



Anche domani i bianconeri sono attesi dall’allenamento al mattino."