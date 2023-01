A Torino è partito un derby di mercato. Juventus e Torino, infatti, si sono attivati per vincere la corsa a Gianmarco, giovane bomber in forza alla Pistoiese con cui ha segnato 6 gol in serie D. Classe 2005, sarebbe un rinforzo per il campionato Primavera con vista sulla Next Gen. Giorni caldi, il derby di mercato entra nel vivo. A riferirlo è calciomercato.com