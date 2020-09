La Juventus ha le idee chiare per il suo talentino Hans Nicolussi Caviglia: farlo crescere in Serie A. Dopo un anno in prestito al Perugia con ottimi risultati, per il centrocampista classe 2000 è arrivato il momento di confrontarsi con la massima competizione italiana. E se non lo farà agli ordini di Pirlo, sarà in prestito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Genoa e Sampdoria si starebbero contendendo il ragazzo di Aosta, corteggiato anche dall’altro club ligure, il neopromosso Spezia: ieri il dg Meluso ha incontrato gli agenti del giocatore Tullio Tinti e Manuel Montipò per discutere del prestito.