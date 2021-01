Kingsley Coman al centro del mercato. Dopo essersi messo in mostra nella stagione scorsa conclusasi con la cavalcata trionfale in Champions League, decretando il triplete per il Bayern Monaco, l’ex attaccante della Juventus è entrato nel mirino dei top club europei. Il francese ha parlato alla Bild dell’interesse del Manchester United: "Sapere di piacere a club così importanti mi ha infuso ancora più fiducia nei miei mezzi". Stando a quanto riporta la stampa tedesca, Coman è anche nel mirino del Manchester City.