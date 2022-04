Il Derby d'Italia, in campo e sul mercato. Juventus e Inter si ritroveranno domani allo Stadium per una gara che vale tantissimo in chiave lotta scudetto e per il prossimo futuro, quando il calciomercato diventerà la priorità assoluta dell'estate. Molto, però, passa inevitabilmente dal campo. E tra gli obiettivi in comune dei due club c'è Davide Frattesi. Marotta si è mosso d'anticipo, come svelato dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali a fine gennaio, ma l'ex Monza ed Empoli non è mai stato bloccato e la Juve sta provando il sorpasso.



IL DUELLO - I bianconeri pensano al centrocampista classe 1999 cresciuto nella Roma. Cherubini ha già parlato con l'entourage di Frattesi e con il Sassuolo, che per lui chiede almeno 25 milioni di euro. L'idea della Juve è di prenderlo con una formula alla Locatelli. Raspadori, Bremer e Frattesi: il derby sul mercato, ma prima ci sarà quello sul campo. Appuntamento a domani sera.