Giacomo Raspadori è un giocatore su cui le big di Serie A stanno mettendo gli occhi con particolare interesse, visto il modo in cui si sta progressivamente prendendo in mano l'attacco del Sassuolo a 21 anni. Secondo Tuttosport ci sarà un derby d'Italia sul mercato per accaparrarsi questo grande talento del calcio italiano.fresco campione d'Europa che ha avuto pure il piacere di scendere in campo nell'ultimo quarto d'ora di Galles-Italia che chiuse il girone.