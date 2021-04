di Omar Savoldi

Non siamo ancora alla fine, ma possiamo dirlo fin da ora: per la Juve, questo è da annoverare come un “annus horribilis”, anche se ce ne sono stati di peggiori. Basterebbero il caso Suarez e quello della Superlega a segnare una stagione. Mettiamoci l’invereconda uscita col Porto e la lotta, ancora incerta, per la quarta posizione nel tentativo di afferrare almeno un posto in Champions. Aggiungiamo la triste prova offerta da Pirlo e avrete…No, non avrete ancora il quadro completo.



GLI ERRORI - I bianconeri, infatti, non hanno quasi mai convinto e 8 mesi non sono bastati a dar loro una fisionomia. Non sappiamo bene cosa sia, questa Juve, ma soprattutto non lo sa lei. E’ una specie di tela di Penelope che si fa e disfa. Non parliamo solo dei risultati, bensì della continua balbuzie tattica e atletica di cui è vittima. Quasi tutte le squadre (dal Porto, al Verona, alla Fiorentina, all’Atalanta...) hanno capito come affrontarla. Vanno in campo sempre gli stessi errori: un gioco orizzontale dal basso, lento e prevedibile, concede a quasi tutti gli avversari di esercitare un pressing asfissiante. Il pallone viaggia troppo all’indietro e talvolta con esiti fatali, perché nessuno si smarca in avanti. L’attacco, quasi sempre portato con una lentezza impressionante, permette facili raddoppi a difensori e centrocampisti avversari. Sì, di quelle in testa, la Juventus è la squadra dal gioco peggiore o meglio è quella meno affidabile, capace di esaltare ogni avversario, dal Crotone al Benevento.



ATTEGGIAMENTO - Quando non si sa bene cosa dire si ricorre al passepartout del “fatto mentale”: dovrebbe spiegare tutto, però non spiega niente. Non spiega il tono atletico macilento, l’imbarazzo delle decine di passaggi sbagliati come se la palla scottasse, le ripetute distrazioni fatali. Certo, tutti questi fattori possono indurre poi ad un atteggiamento tra il depresso e l’impaurito e quindi a ad alimentare un circolo vizioso difficile da interrompere. Perciò, da dove cominciare, per trovare almeno un bandolo del groviglio che in due anni ha letteralmente confuso una squadra vincente?