Il passo é stato fatto, giusto poco fa, prima del Derby della Mole e al limite dei termini di legge., per rivedere la decisione della Corte d'Appello Federale che ha portato alla penalizzazione di -15 punti in classifica oltre all'inibizione dei dirigenti coinvolti.IL REGOLAMENTO SUL RICORSO AL CONI1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell’apposito calendario delle udienze della Sezione sulle competizioni professionistiche. 2. In ogni caso, l’udienza deve essere fissata in data successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimate ed entro sette giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI. Della data di udienza viene data immediata comunicazione alle parti a mezzo posta elettronica certificata. 3. La decisione è adottata senza indugio e il dispositivo è immediatamente pubblicato. La decisione viene pubblicata entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso introduttivo. 4. Qualora la decisione non venga adottata entro il termine previsto dal precedente comma 3, il ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha per respinto. In tal caso, i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente. L’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetto