È stata depositata alla Procura di Torino la richiesta di rinvio a giudizio per l’inchiesta Prisma che coinvolge la. Il provvedimento è indirizzato all’ormai ex presidente Andreapiù altre 11 persone: Nedved, Paratici, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Arrivabene, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi. C’è anche la Juventus, intesa come persona giuridica.Stralciata, invece, la posizione di altri tre soggetti: Paolo Piccatti, Nicoletta Paracchini e Silvia Lirici, la cui posizione é stata archiviata.L'atto di accusa riprende quanto già noto nell'avviso di conclusione delle indagini: plusvalenze artificiali per 155 milioni, notizie false nella manovra stipendi, perdite di esercizio inferiori a quelle reali, false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ostacolo alle autorità di vigilanza.