Come racconta Tuttosport, c’è anche il nome di un altro attaccante sulla lista del direttore sportivo Federico Cherubini: quello di Dries, svincolatosi dopo 9 anni al Napoli. Vero, il belga ha 35 anni, ma il cartellino non costa e nell’ultima stagione ha dimostrato di essere più che mai integro oltre a non aver perso il fiuto per il gol: 13 reti partendo spesso dalla panchina. Più indietro nella lista dei gradimenti per motivi tecnici ed economici Depay, Werner e Martial.