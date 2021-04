La Juventus è stata una delle prime società a interessarsi a Memphis Depay, l'attaccante esterno del Lione che ora, secondo quanto riporta As, piace anche al Liverpool. Depay fa gola a tanti perché in scadenza di contratto e libero già ora di firmare con un nuovo club a zero per la prossima stagione, oltre ai Reds ci sono anche Roma, Psg e Barcellona - al momento più concentrato su Aguero - pronti a sfidare i bianconeri per arrivare a l'esterno olandese. Strada in salita per la Juve, che prima di affondare il colpo vuole valutare tutta la situazione.