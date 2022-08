In casa Juve si continua a lavorare senza tregua sul fronte attacco, la quale attualmente può contare solo sulle figure di Moise Kean e di Dusan Vlahovic. Gli addii di Alvaro Morata e di Paulo Dybala infatti, costringono la società della Continassa ad osservare diverse situazioni che potrebbero intrigare sia per le caratteristiche, ma anche e soprattutto per i costi dell'operazione. Una valida possibilità in questo senso potrebbe essere la punta del Barcellona Memphis, già finito al centro delle attenzioni dei bianconeri anche nella sessione invernale.- L'ex attaccante del Lione è infatti in'uscita dal club Blaugrana e a fare gola è la sua situazione contrattuale. Chi lo acquisterà infatti non dovrà versare neanche un euro dato che, agevolando e non poco l'interesse e le manovre delle pretendenti. Bisognerà invece discutere dell'elevatoper Madama, se consideriamo che le sue abilità tecniche e la sua attitudine di gioco rispecchia perfettamente le strategie di Max Allegri.- Nel frattempo,, il quale sta seriamente riflettendo sul da farsi. Non è da escludere infatti che nei prossimi giorni dalle parti di Venaria Reale possa partire la prima offerta ufficiale a Depay, al momento tra i maggiori candidati ad occupare un posto nell'attacco bianconero.