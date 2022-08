Non sono passate inosservate le ultime mosse social di Memphis. L'attaccante olandese, che in attesa di svincolarsi dalha di fatto raggiunto un accordo di massima con la, ha iniziato a seguire sui bianconeri Leonardo, Paule Mattia, che subito hanno ricambiato il follow. Inoltre, come testimoniato da diversi utenti Twitter, il giocatore ha rimosso dalla propria bio il club blaugrana, quasi a voler indicare una separazione ormai imminente. La svolta, ora, sembra davvero vicina, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive.