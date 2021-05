Nonostante Sergio Aguero sia ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona, il club non molla Memphis Depay, vicinissimo già la scorsa estate. L’attaccante ha già salutato Lione, lascerà gratis a fine stagione e diversi club, oltre al Barça, ambiscono il talento olandese. Oltre alla Juventus ci sarebbe anche la Roma che, come riporta Il Messaggero, potrebbe usufruire dei benefici del Decreto Crescita per sostenere l’ingaggio dell’ex Manchester United, apprezzato da Mourinho e Tiago Pinto.