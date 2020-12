Mercato di gennaio vuole dire occasioni, opportunità. La Juventus si farà trovare pronta, e in questa categoria rientra il nome di Memphis Depay, giocatore che gode di apprezzamento in casa bianconera. Il talento del Lione è in scadenza di contratto, lascerà il club alla luce anche dei recenti corteggiamenti del Barcellona, che in estate ha mollato la presa a causa delle difficoltà finanziarie. A sei mesi dalla naturale scadenza del contratto, l’OL non può tirare troppo la corda sul prezzo: come riporta La Stampa, i francesi si accontenterebbero di circa 5 milioni di euro per lasciare partire l’olandese.