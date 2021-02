Parallelamente al campo, è sempre attuale la strada del mercato, che conduce alla sessione estiva, dove Memphis Depay può rappresentare un concreto obiettivo della Juventus. L’attaccante del Lione è in scadenza di contratto e si libererà a parametro zero in quanto reputa la sua avventura in Francia conclusa. La Juve è tra i club interessati all’olandese, e come riporta il Corriere di Torino, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad offrire un contratto da 5 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni.