La stampa spagnola ha accostato nuovamente il nome di Memphis Depay alla Juventus. Il giocatore olandese, in scadenza di contratto con il Lione, è seguito anche dal Barcellona che sta lavorando da mesi per prenderlo. Il giocatore avrebbe dato apertura totale ai bianconeri sia per giugno, quando arriverebbe senza costo del cartellino, sia per venire subito in Italia. La Juve però per ora non è interessata a Depay perché per gennaio sta cercando un profilo diverso da quello dell'olandese.