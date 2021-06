Memphis Depay sembra da tempo promesso sposo al Barcellona, anche se in realtà tutto è in stand-by, senza alcun annuncio di rito. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe sfruttato l’impasse per inserirsi nella corsa all’attaccante olandese, che si libererà a zero dal Lione. L’offerta starebbe facendo venire più di un dubbio a Depay: si tratterebbe di 6 milioni di euro a stagione, ben 3 in più rispetto alla proposta blaugrana. Infine la controproposta catalana: quattro anni di contratto al posto di tre.