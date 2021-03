La Juventus continua a seguire con grande interesse la situazione legata a, l'esterno d'attacco olandese in scadenza di contratto con il Lione. Il giocatore piace ai bianconeri ma c'è anche il Barcellona, ha già rifiutato un'offerte di rinnovo da parte del club francese ma il presidente Aulas è deciso a continuare a lavorare per convincere Depay a firmare il prolungamento del contratto. Pista in salita per la Juve, l'olandese può rimanere al Lione.