4









Memphis Depay sempre di più nei radar della Juventus, la Juventus sempre di più nella testa di Memphis Depay. È questo lo scenario di mercato che racconta Calciomercato.com, secondo cui da più parti viene data proprio la società bianconera in pole position per l’attaccante del Lione, che in estate si libererà gratis. In condizioni economiche appesantite dalla crisi finanziaria scatenata dal Covid, i parametri zero diventano ancor di più oggetto di desiderio, e la dirigenza bianconera sguazza da tempo in questo ramo del mercato. In questa direzione spunta l’olandese, nome sempre più attuale in casa bianconera.



ESTATE E GENNAIO - Riavvolgiamo il nastro alla scorsa estate, perché i contatti tra Juve e Lione sono proficui da tempo. Nei discorsi che hanno portato Mattia De Sciglio in terra francese si è parlato anche di Houssem Aouar, giustiziere di Champions League che tanto stregò Fabio Paratici e dirigenza. Richieste troppo alte del presidente Aulas, che scoraggiarono la Juve e tutte le altre pretendenti. Nel frattempo, Depay si prometteva sposo al Barcellona, che però, in preda alla crisi societaria, non chiuse l’affare. L’olandese rimase così agli ordini di Rudi Garcia, permettendo alla Juve di approfondire l’interesse nei suoi confronti. A gennaio i primi approcci con l’OL, anche se poi la Vecchia Signora ha dovuto prendere atto della volontà di Depay di arrivare alla naturale scadenza del contratto. OFFERTA – Il focus è rivolto già alla prossima estate. Perché nei tentennamenti del Barcellona si è inserita la Juve, che sta scalando le gerarchie nella testa di Depay, a cui è stata presentata un’offerta allettante, sia dal punto di vista economico che progettuale. I blaugrana rimangono sempre una rivale temibile, ma anche il Borussia Dortmund sta pensando al classe 1994. Da quasi nuovo giocatore del Barça, adesso Depay si guarda attorno, padrone del proprio destino, con i colori bianconeri attrazione sempre più seducente.