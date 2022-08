Come racconta Gazzetta, all’improvviso Memphisha lasciato "la Juve a bocca aperta". Quando la trattativa stava entrando nel vivo ieri l’avvocato Sebastiene Ledure ha chiesto "una sorta di pausa di riflessione prima di scendere nei dettagli della contrattazione economica". La sostanziale frenata, però, non disorienta la dirigenza bianconera. Per qualche giorno l’intenzione è di attendere gli sviluppi in casa del Barcellona.