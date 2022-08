Lasi sono scelti. Il matrimonio è solo da celebrare. Il Barcellona parlerà ora per poi tacere per sempre, secondo la vecchia formula: ma è (di fatto) l'ultimo ostacolo prima della bandiera a scacchi, del nastro d'arrivo, delle braccia al cielo dopo l'ultimo scatto. Ed eccolo, sì, il traguardo: l'olandese e i bianconeri hanno già un accordo di massima, decisiva pure la volontà della Juventusi di alzare leggermente la proposta d'ingaggio. Purché Memphis si liberi presti dai blaugrana.Il Barcellona stesso ha fretta di sistemare conti e situazione: Depay sta trattando ora, lo farà soprattutto oggi, un paio di milioni di premi. E' un nodo, è intricato, ma tutto ampiamente risolvibile. Gli spagnoli vorrebbero un aiuto proprio da parte dei bianconeri, che da budget non vorrebbero inserirsi in una storia che riguarda solo Depay e la sua quasi ex squadra. A prescindere, con un club amico, l'intenzione è quella di non fare alcuno sgarbo, di cui il mercato si fa sempre pieno. Si aspetterà il giusto, anche se la pazienza è finita: teoricamente, l'idea dei bianconeri è quella di portare Memphis a Torino già domani. O comunque prima della sfida con la Sampdoria, così da mettere il giocatore a disposizione di Allegri praticamente subito.