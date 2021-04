5









Memphis Depay è pronto a scrivere il suo futuro, ripartendo dal mercato. L'attaccante, protagonista con una doppietta ieri nella vittoria dell'Olanda per 7-0 su Gibilterra, ha il contratto in scadenza con il Lione a giugno 2021 e ora valuta il da farsi. E' pronto a lasciare il club francese per provare una nuova esperienza, con due e più strade: sogna il Barcellona del suo mentore Ronald Koeman, ma i blaugrana hanno come priorità il Kun Aguero, appena svincolatosi dal Manchester City. LA JUVE - Una corsa, quella al suo futuro, a cui si è iscritta anche la Juventus, che è alla ricerca di una quarta punta di livello mondiale. Il classe 94' costa zero di cartellino e non ha un ingaggio troppo elevato, così Fabio Paratici si è attivato con gli agenti e sta provando a trovare un'intesa sull'ingaggio e la durata del contratto. I contatti ci sono anche se rimane una pista non facile per via della nutrita concorrenza.