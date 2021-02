La Juventus sta lavorando da tempo per anticipare tutti nella corsa a Memphis Depay, l'attaccante esterno olandese in scadenza di contratto con il Lione e libero di firmare a zero con qualsiasi altro club in vista della prossima stagione. I contatti tra Fabio Paratici e l'entourage del giocatore sono continui e l'offerta fa gola al giocatore: le cifre riportare da Calciomercato.com sono di 5 milioni di euro netti a stagione e un ruolo da protagonista in futuro.