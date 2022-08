Un po' all'improvviso,ha lasciato "". Come racconta La Gazzetta dello Sport, la trattativa stava entrando nel vivo, poi l'avvocato Sebastiene Ledure - che cura gli interessi legati al futuro prossimo dell'attaccante olandese - avrebbe chiesto una pausa di riflessione prima di scendere nei dettagli concreti con i bianconeri.Cos'è successo? per il quotidiano, la dirigenza juventina ha assecondato la richiesta. per qualche giorno l'intenzione resta quella di attendere gli sviluppi in casa Barça. L'olandese starebbe infatti valutando l'idea di restare in blaugrana se Aubameyang dovesse andare concretamente al Chelsea. Fanno riflettere poi le voci che lo porterebbero in Inghilterra, precisamente al Tottenham di Paratici. Occhio anche al Chelsea, che sonda Aubameyang. A quel punto, sì: Depay potrebbe incredibilmente restare a Barcellona.