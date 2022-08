I dirigenti della Continassa sono costantemente impegnati sulle vicende legate al mercato, soprattutto se consideriamo che mancano poco più di 10 giorni alla chiusura definitiva. Di situazioni da perfezionare in casa Juve ce ne sono diverse, con i temi legati al centrocampista centrale e ad un attaccante da aggregare a Kean e Vlahovic. Di dubbi Madama a dire il vero non sembra averli, in virtù dei continui contatti che si stanno verificando con l'entourage di Memphis, primo obiettivo di mercato della Vecchia Signora.- L'attaccante delè infatti diventato la priorità dei bianconeri che, ora attendono solo il via libera dai Blaugrana per la rescissione del contratto, dopodichè l'ex Lione potrà raggiungere la Mole.però, perchè stando a quanto riportato dalla versione odierna della Gazzetta dello Sport, non si sarebbe ancora trovato unper il via libera definitivo e questo potrebbe rimandare il suo arrivo alla prossima settimana, con la giornata diche sembra essere quella più calda.