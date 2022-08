Nuovi contatti in giornata tra la Juventus e l'entourage di Memphis. L'attaccante olandese è la prima scelta per l'attacco, per la fumata bianca manca ancora qualcosa. Prima di tutto sul fronte Barcellona, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. La Juve è pronto ad accoglierlo, ma solo senza costi di cartellino. Lo riporta Calciomercato.com.