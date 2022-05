Come racconta Gazzetta, Angel Di Maria si è guardato intorno, ha valutato le opportunità e a fine campionato ha deciso: la Juve è la sua prima scelta. Il Psg non ha fatto proposte per il rinnovo, il Benfica si è fatto sentire ma non ha il budget per offrirgli un ingaggio extralarge e allora... il suo futuro può essere davvero alla Juve. La novità è significativa ma non decisiva. Anzi, la situazione è piuttosto complessa perché, al di là di un accordo da trovare sull’ingaggio, la Juve deve prendere una decisione su ADM.