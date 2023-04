Saranno 24 ore o poco più semplicemente fondamentali in casa Juve. Oggi, mercoledì 19 aprile, infatti è prevista l'udienza del Collegio di Garanzia del Coni a sezioni unite riguardo il ricorso della Juve contro la sentenza della Corte d'Appello Federale: quindi contro il -15 che sta pesando ben oltre le dinamiche di classifica, ma anche contro le inibizioni a cascata inflitte a tutti i dirigenti ed ex dirigenti coinvolti. C'è l'udienza, non è detto che arrivi anche la sentenza in giornata, ma la partita Champions si gioca anche o soprattutto oggi per la Juve in attesa di tutti i passi previsti dal secondo filone di indagine della Procura Federale (manovre stipendi, partnership con i club, agenti), senza dimenticare quell'incrocio con la Uefa che stando a quanto trapela potrebbe comunque piombare sul club bianconero punendolo indipendentemente da come e quando possano terminare i percorsi in Italia. E poi domani ecco Sporting-Juve, i bianconeri ripartono dal vantaggio di un gol firmato Federico Gatti, la qualificazione alla Champions nel frattempo passa anche dall'Europa League. Tutta una serie di incroci e di incastri da cui dipende il futuro a livello progettuale del club bianconero, perché l'area tecnica e sportiva della Juve deve ancora riuscire a ragionare su quanto raccolto e seminato sul campo, con dei discorsi che non possono aspettare troppo altro tempo. E tre top player il cui futuro dipenderà molto (non completamente) da queste 24 ore.Scopri tutto in gallery