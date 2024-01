Juve-Frosinone: le ultime notizie, formazioni e parole Allegri

Tra infortunati, pensieri, opere e attese, lasi prepara ad affrontare il. Vale tanto, tantissimo. Vuoi perché avvicinerebbe l'obiettivo minimo in Coppa Italia, e cioè giocarsi le semifinali; vuoi perché bisogna cavalcare questo trend positivo che non è certo un regalo piovuto dal cielo, ma frutto di allenamento e decisioni, di una mentalità forte e di una compattezza ritrovata. Vincere, dunque, per continuare a sognare. E per rivedere gli effetti pure e soprattutto in campionato.Rabiot non ci sarà, e questo sembrava scontato. Chiesa nemmeno, e su questo bisognerà fare dei ragionamenti più approfonditi. Rientra Cambiaso e c'è anche Alex Sandro, ma verosimilmente non saranno della partita. Chi resta? Gli uomini citati da Allegri in conferenza : Locatelli e Perin, Gatti e Bremer. Danilo molto più probabilmente in panchina, e in attacco...