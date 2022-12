Materialmente nulla è cambiato: c’è sempre il cancello presidiato dalla sicurezza, pronto ad accogliere dirigenti, giocatori, staff e ospiti; ci sono i campi e le luci che di sera si accendono, a pochi passi il quartier generale. Con un po’ di immaginazione, però,Da martedì 6 dicembre laè tornata a lavorare in campo, per preparare la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a Cremona. Ha ricominciato a lavorare all’interno di un ambiente protetto, per lasciare fuori voci e trambusto che inevitabilmente sono seguiti al terremoto societario del 28 novembre.