Il film preferito visto e rivisto, una canzone ascoltata in loop, un libro le cui pagine sono ormai consumate, per quante volte sono state sfogliate. Sappiamo già come andrà a finire, ma questo non ci impedisce di distogliere lo sguardo. Con le dovute proporzioni – dovute alle mille variabili che si vivono nel calcio -,: assistere sempre allo stesso spettacolo, che ultimamente ha sempre il lieto fine, possibilmente di corto muso.Otto, che se lo ribalti diventa l’infinito: segni del destino, perché questa Juve sembra poter continuare così per sempre, nell’eterno ripetersi di una prestazione che fa storcere il naso, ma poi fa esultare e gioire per i tre punti in tasca e l’operazione rimonta che dal piano onirico si sposta a quello reale. Una dopo l’altra in fotocopia: squadra solida, fortino blindato, fatica a costruire, creare e sfruttare le occasioni in zona gol; poi la giocata del singolo, a volte un pizzico di fortuna che non guasta mai e la vittoria che arriva.Dopo la partita contro l’Udinese, però, come fari nella nebbia si intravedono tracce di Juventus “reale” che possono spezzare il loop e la monotonia. La prima porta il nome di Angel: la quota fantasia e imprevedibilità di questa squadra, il calciatore più forte in rosa, il più tecnico, quello che fa sognare, che siede alla destra di Messi. Poi il connazionale: quella verticalizzazione nel gol di Danilo è il primo vero lampo della sua storia in bianconero. Se continua così può rivoluzionare le geometrie della squadra di Allegri e contribuire anche lui a spezzare la monotonia. E poi c’è, tanto atteso e finalmente tornato. Guizzi, potenza, fame: è davvero lui, la paura dell’infortunio è svanita ese lo può godere.