. Il Tottenham deve tornare sul mercato, a causa degli infortuni soprattutto, ma anche per provare a conquistare il quarto posto e la Champions League. Bentancur ai box, di nuovo, è solo l'ultima nota stonata, viste le assenze dei vari Solomon, Sessegnon, Perisic, Van de Ven e Richarlison. Così il club si guarda intorno per il mercato di gennaio e così si è arrivati al contatto con la Juventus che haprofilo che interessa molto il tecnico Postecoglou e che il club bianconero può cedere. La valutazione della dirigenza è di 20 milioni di euro.Cifre che non hanno spaventato il Tottenham, tanto che nuovi contatti per verificare la reale concretizzazione del trasferimento si stanno verificando. Come riporta Tuttosport, lui può essere il sacrificato della sessione invernale, ma anche l'aiuto per un colpo che vada a rinforzare quel reparto povero di alternative: il centrocampo. Tutto per portare a casa un elemento in grado di aiutare subito la squadra e tra i giocatori sondati i preferiti sono quei giocatori che conoscono già la Serie A: Fabian Ruiz, De Paul e Samardzic in ordine di gradimento e fattibilità dell’operazione. I francesi sarebbero disposti a lasciar andare via Fabian Ruiz nel caso in cui ci fosse un obbligo di riscatto del prestito qualora i bianconeri si qualificassero per la Champions League.