Undici milioni e 700 mila euro: è questa la cifra dettata dal bilancio della Juve per l'eventuale cessione di Merih Demiral. Alla soglia dei 12 milioni, infatti, i bianconeri registrerebbero una plusvalenza. Ma qual è il vero costo del difensore turco? Il sogno sarebbe quello di cederlo per una cifra superiore ai 35 milioni, ma anche tra i 25-30 il centrale può partire. Così da garantire una plusvalenza importante e allo stesso modo allargare la rosa di possibili pretendenti per il difensore.