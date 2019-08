La decisione della Juve di ascoltare le offerte provenienti dall’Inghilterra (Arsenal e Wolverhampton) per Daniele Rugani è figlia di un ragionamento di carattere economico e di uno di carattere tecnico. Dal punto di vista economico la cessione del difensore garantirebbe l’introito di una cifra fra i 30 ed il 40 milioni di euro. Dal punto di vista tecnico, invece, la partenza di Rugani sarebbe vissuta, a cuore più leggero, grazie all’arrivo sotto la Mole di Merih Demiral. Il difensore turco ha conquistato l’ambiente bianconero offrendo ampie garanzie in ottica presente e futura. Nonostante il polpaccio di Chiellini non faccia dormire sonno del tutto tranquilli in termini di costanza di prestazioni, l’ingresso dell'ex difensore del Sassuolo aggiunto a quello di De Ligt ed alla conferma di Bonucci garantirebbe alla Juve una linea difensiva tra le più valide in Europa.