AGGIORNAMENTO 21.30 - Ora è ufficiale: Merih Demiral è un giocatore dell'Atalanta.



IL COMUNICATO - "Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del calciatore Merih Demiral dalla Juventus. Il difensore nazionale turco passa quindi in nerazzurro a titolo definitivo."



AGGIORNAMENTO 20.45 - Tutto definito, l'Atalanta riscatta Merih Demiral. Per i bianconeri una cifra superiore ai 20 milioni di euro, che saranno riutilizzati per il mercato. Tutto bene quel che finisce bene, per la Juventus? Dopo la riunione di oggi, l'Atalanta sembra sempre più convinta di riscattare Merih Demiral. Il difensore turco potrebbe tornare alla Dea solo per essere nuovamente ceduto: ha tante offerte in Premier League, una di queste può convincere i nerazzurri, che non hanno intenzione di trattenere il centrale.



PASSAGGIO FORMALE - Sarà dunque Demiral il 'sacrificio' dell'Atalanta sul prossimo mercato. Prima, però, c'è da fare un passaggio formale: pagare la Juventus quei 20 milioni promessi - da diritto di riscatto - per poi mettere nuovamente in vendita il giocatore. La Juve aspetta quel gruzzoletto anche per finanziare i colpi in entrata, con Pogba ormai definito e Di Maria verso la risoluzione. Il mercato juventino non è però finito. Anzi: è appena iniziato, e con l'addio definitivo di Demiral.