Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola la Juve sta lavorando con l'Atalanta a uno scambio che porti a Torino Robin Gosens e in nerazzurro Merih Demiral, che piace però anche al Barcellona.



E la Roma? ​ La società giallorossa ha comunicato alla Juventus di aver tutta l'intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per il difensore. I bianconeri, però, non sono disposti a fare sconti. La richiesta è di circa 40 milioni, cash, nessuna possibilità di inserire contropartite.