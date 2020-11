L'inedita coppia difensiva de Ligt-Demiral è stata, senza dubbio, una delle note positive nella vittoria della Juventus contro il Cagliari di ieri sera. A molti - complici le assenze di Chiellini e Bonucci - è sembrato di assistere ad una sorta di passaggio di consegne. Secondo quanto osservato ieri, Andrea Pirlo e la società dovrebbero essere tranquilli per un po', la difesa del futuro e già in casa e, probabilmente, anche quella del presente. Merih Demiral è intervenuto sui social per festeggiare la vittoria di ieri e spronare la squadra: "Avanti così!!! Forza Juventus".