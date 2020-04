Merih, centrale difensivo della, è già carico per il rientro in campo. Il difensore ha infatti pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram, nella quale lo si vede in borghese con alle spalle. Al momento dello stop, Demiral stava ancora recuperando per la rottura del crociato, abbandonando la speranza di ritornare già in questa stagione. Qualora dovesse ripartire la stagione in estate, infatti, il turco potrebbe essere nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri: infatti, dopo l'infortunio contro la Roma il 13 gennaio, la data per il rientro è fissata per fine giugno.