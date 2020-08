10









L'ultimo weekend di vacanza, poi si torna a sudare e non solo per il caldo: anche per Andrea Pirlo. La Juve è pronta a tornare a correre sotto gli ordini del nuovo allenatore: lunedì inizia l'era del Maestro, ma qualcuno alla Continassa si è fatto già vedere. In settimana, infatti, sia Giorgio Chiellini che Luca Pellegrini hanno iniziato a togliere quel poco di ruggine che le brevi vacanze estive hanno provocato. Da stamattina è scattata l'ora di Merih Demiral: rientrato nel finale di campionato dopo un brutto infortunio al ginocchio.



LA SUA STAGIONE - Sarà dunque la prossima, la sua stagione. Soprattutto con le situazioni attuali dei centrali difensivi bianconeri: Merih ha ritrovato brillantezza e fiducia dopo l'intervento. Ha lavorato per tutto il periodo del lockdown al JMedical. Sotto la stretta supervisione dei medici della società. Insomma, dopo tanto penare, adesso è pronto. Pronto per partire anche in alto nelle gerarchie di Pirlo, considerando che De Ligt non rientrerà prima di novembre e che con Chiellini andranno fatti altri discorsi. Più prudenti.