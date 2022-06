Ogni giorno che passa, il destino di Merih Demiral sembra essere sempre più lontano da Bergamo, con l'Atalanta che sta seriamente riflettendo se riscattare o meno il cartellino del giocatore. L'ex bianconero era stato prelevato dalla Dea nella scorsa estate con la formula del prestito e il diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Le prestazioni del turco non sembrano aver convinto Gasperini e proprio per questo, anche in caso di sconti difficilmente verrà esercitata l'opzione per il riscatto, con i nerazzurri che avrebbero già iniziato a muoversi anche su altri fronti.