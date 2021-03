Demiral può partire. A confermarlo, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come De Ligt sia intoccabile, mentre il turco proprio no. Anzi. Per la Rosea, eventuali offerte per il centrale ex Sassuolo sarebbero infatti valutate: lo stesso Demiral in questa stagione ha chiesto più spazio. E con Chiellini in scadenza a giugno - che però non ha ancora sciolto le riserve sull'immediato futuro -, la Juve è pronta a intervenire. E a riorganizzare il reparto arretrato. Dunque, previste grosse novità in questa prima fase caldo di mercato che dista solo pochi mesi. Tempo al tempo...