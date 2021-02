Vincere aiuta a vincere e, soprattutto, aiuta a fare gruppo a cementare i rapporti. Non è un caso che lo spogliatoio della Juventus in questi anni sia sempre stato raccontato per essere particolarmente unito: un gruppo dove ognuno lotta per il compagno di squadra. Grazie ai social, questo diventa sempre più chiaro. Negli ultimi giorni, all'interno dello spogliatoio Juventus si può notare uno scatenato Demiral. In una delle ultime stories pubblicata su Instagram, il centrale turco pizzica simpaticamente Morata: foto con i figli dello spagnolo e messaggio: "I tuoi bambini sono più belli di te".